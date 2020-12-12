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Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали

Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали

Анастасия Сланевская. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, что певица Слава получила серьезную травму, из-за которой была немедленно доставлена в одну из частных клиник столицы. Поговаривают, что артистку готовят к серьезной операции.
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Концертный директор исполнительницы сообщил печальные новости. Оказалось, что медицинские работники диагностировали у певицы Славы тяжелый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

В данный момент Анастасия Сланевская находится под пристальным наблюдением врачей. Если верить словам представителя, то артистка неудачно упала во время прогулки в лесу неподалеку от загородного дома.

В первые часы после травмы Слава не осознавала, что серьезно повредила плечо, пока не почувствовала, что теряет сознание. Певица не успела самостоятельно вызвать скорую помощь. Теперь исполнительница находится в тяжелом состоянии.

Директор Анастасии официально заявил, что из-за несчастного случая, артистка не сможет принять участие в сегодняшней новогодней съемке церемонии "Золотой граммофон". Ранее сообщалось, что Слава была заявлена в одной из номинаций. Остается только гадать, когда девушка сможет вернуться на сцену.

Напомним, всего несколько недель назад родная дочь исполнительницы решилась на откровенное признание. Оказалось, что не только звездная мать сталкивалась с моральным давлением и агрессией посторонних. 21-летняя Александра пережила издевательства своего возлюбленного.

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Автор: 12 декабря 2020, 16:37 Источник: Telegram-канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Гость
Это пиар или клич к сбору бабок на операцию. Достали уже!
Вряд ли она просит денег. Просто сообщили о таком неприятном происшествии.
Гость
Ответить
Это пиар или клич к сбору бабок на операцию. Достали уже!
Гость
Ответить
Слава - талантливая певица . Шикарный тембр голоса, репертуар хороший. «Америка-разлучница» в ее исполнении - настоящий шедевр. Никто не должен даже пытаться петь эту песню на сцене. Только Слава. Видно, что она хороший, открытый человек. Но... не увлекайтесь алкоголем, Слава. Не надо.
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