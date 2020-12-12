Нужна срочная операция: певицу Славу экстренно госпитализировали

Концертный директор исполнительницы сообщил печальные новости. Оказалось, что медицинские работники диагностировали у певицы Славы тяжелый перелом плеча со смещениями и оставшимися внутри осколками кости.
В данный момент Анастасия Сланевская находится под пристальным наблюдением врачей. Если верить словам представителя, то артистка неудачно упала во время прогулки в лесу неподалеку от загородного дома.
В первые часы после травмы Слава не осознавала, что серьезно повредила плечо, пока не почувствовала, что теряет сознание. Певица не успела самостоятельно вызвать скорую помощь. Теперь исполнительница находится в тяжелом состоянии.
Директор Анастасии официально заявил, что из-за несчастного случая, артистка не сможет принять участие в сегодняшней новогодней съемке церемонии "Золотой граммофон". Ранее сообщалось, что Слава была заявлена в одной из номинаций. Остается только гадать, когда девушка сможет вернуться на сцену.
Напомним, всего несколько недель назад родная дочь исполнительницы решилась на откровенное признание. Оказалось, что не только звездная мать сталкивалась с моральным давлением и агрессией посторонних. 21-летняя Александра пережила издевательства своего возлюбленного.
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