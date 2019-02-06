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Фев. 6, 2019
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Эпатажную певицу увековечили на "Аллее славы"

567

Певица Пинк получила звезду на Голливудской "Аллеи славы". Торжественное мероприятие состоялось в минувший четверг, 5 января. "Дни.ру" подготовили фоторепортаж с места событий.

В этот важный день исполнительницу пришли поддержать члены семьи, поклонники и другие знаменитости. Пинк рассказала присутствующим о своей долгой и успешной карьере. "Это фантастика. Мысль о том, какой длинный и непростой путь я прошла, стала для меня настоящим приключением. Первый контракт с лейблом я подписала в 23 года, а теперь мне 39 лет. Прошло целых двадцать лет, и все эти годы были потрясающими", – поделилась она.

В конце звезда добавила, что достичь такого успеха ей помогла "вера в себя". "Вы можете быть не самыми лучшими в своем деле, не самыми красивыми, не самыми веселыми или не самыми талантливыми. Если вы упрямы, не готовы сдаваться и много работаете – то никто не сможет стать вами!", – заключила певица.


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