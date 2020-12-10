"Оказалось, что это полный бред": Муцениеце о главном страхе во время развода с Прилучным

В середине минувшего лета стало известно о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Артисты расстались после десяти лет отношений. Разрыв был болезненным для Агаты. Ходили слухи, что Павел завел интрижку на стороне.
Переживала Муцениеце и о материальной стороне вопроса. Звезда не понимала, как будет обеспечивать себя и наследников самостоятельно. "Я помню, я боялась, что не смогу заработать денег. Оказалось, что это полный бред", – сказала Агата в собственном ютуб-шоу "Честный развод".
Отметим, что после разрыва Агата потеряла место в спектакле "Авантюристы поневоле", в котором играла с Павлом. Также Муцениеце исключили из сериала "В клетке". Актриса исполняла в телепроекте главную женскую роль, а ее партнером был Прилучный.
Агата Муцениеце недолго горевала из-за потерянных ролей. Спустя время на актрису посыпались предложения о работе. Агата снялась в сериалах "Чума", "Крюк", появилась в короткометражке "Аптека счастья", в котором играла с Димой Биланом. Также знаменитость запустила собственное шоу на "Ютуб". Теперь актриса интервьюирует коллег по цеху. Гостями ее влога уже были Ксения Собчак, Раиса Рязанова, Стас Пьеха.
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