"Так вот откуда титьки": Семенович обнародовала фото с родителями

В день матери Анна Семенович решила публично поздравить и поблагодарить любимую родственницу. Знаменитость поделилась своим кадром в компании родителей.

Анна Семенович разместила интересный снимок в инстаграм-канале. Подписчики женщины не ожидали увидеть в ленте мать и отца светской львицы. Они были приятно удивлены и остались под впечатлением.

В кадре Анна Семенович стоит в брючном костюме кораллового цвета в окружении статных родителей. Фото было сделано на улице в Москве. Теледива добавила к снимку эмоциональное описание. Она призналась матери в любви и попросила пользователей Сети чаще выражать теплые чувства к тем, кто подарил им жизнь.

Фанаты обладательницы пышного бюста выразили свое мнение о публикации в комментариях. "Так вот откуда такая красота", "С таким генофондом другой Анечки и быть не могло.", "Ну теперь ясно, в кого Анна такая сладкая", "Так вот откуда титьки такие", " Гены берут свое", – написали поклонники Анны Семенович.

Напомним, что Анна Семенович заявила о желании родить ребенка, при этом раньше она была не готова к такому серьезному шагу. Для осуществления задуманного ей не хватает подходящего мужчины, который будет для нее поддержкой и опорой. Анна Семенович сообщила, что может выносить ребенка самостоятельно, но путем кесарева сечения. Если вдруг появятся проблемы, она обратится за помощью к суррогатной матери.