Бритни Спирс в цепях напугала народ

Так, в личном блоге знаменитость сообщила радостную новость: она записала трек совместно с популярной американской группой Backstreet Boys. На обложке релиза певица позирует в пустыне. Девушка лежит на песке в золотом купальнике, соблазнительно изогнув тело. Руки артистки замотаны цепью.
Поклонники тут же обратили внимание на эту деталь. Многие отметили, что подобным образом Бритни Спирс указывает на свои проблемы и просит помощи. Напомним, последние 12 лет певица находится под опекой собственного отца. Девушку лишили родительских прав, возможности распоряжаться доходами и самостоятельно подписывать документы после злоупотребления запрещенными веществами.
"Цепь выглядит очень символично", "Все же заметили цепь?", "Ребята, она нам на что-то намекает", "Ирония в том, что на обложке Бритни в цепях", "Бритни, это точно ты?" – забеспокоились подписчики.
В ноябре Бритни Спирс в очередной раз проиграла суд своему отцу Джеймсу. Певица мечтает о свободе и хочет самостоятельно распоряжаться имуществом, однако ей так и не удалось доказать свою дееспособность. Из-за этого у 39-летней звезды нулевых очень напряженные отношения с отцом.
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