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Шоу-бизнес
Бритни Спирс в цепях напугала народ

Бритни Спирс в цепях напугала народ

Бритни Спирс. Фото: Dave Starbuck/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Поклонники Бритни Спирс уже несколько месяцев внимательно следят за аккаунтом звезды в "Инстаграм". Народ уверен: певица находится в опасности и пытается послать сигналы SOS с помощью языка тела.
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Так, в личном блоге знаменитость сообщила радостную новость: она записала трек совместно с популярной американской группой Backstreet Boys. На обложке релиза певица позирует в пустыне. Девушка лежит на песке в золотом купальнике, соблазнительно изогнув тело. Руки артистки замотаны цепью.

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Поклонники тут же обратили внимание на эту деталь. Многие отметили, что подобным образом Бритни Спирс указывает на свои проблемы и просит помощи. Напомним, последние 12 лет певица находится под опекой собственного отца. Девушку лишили родительских прав, возможности распоряжаться доходами и самостоятельно подписывать документы после злоупотребления запрещенными веществами.

"Цепь выглядит очень символично", "Все же заметили цепь?", "Ребята, она нам на что-то намекает", "Ирония в том, что на обложке Бритни в цепях", "Бритни, это точно ты?" – забеспокоились подписчики.

В ноябре Бритни Спирс в очередной раз проиграла суд своему отцу Джеймсу. Певица мечтает о свободе и хочет самостоятельно распоряжаться имуществом, однако ей так и не удалось доказать свою дееспособность. Из-за этого у 39-летней звезды нулевых очень напряженные отношения с отцом.

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Автор: 12 декабря 2020, 04:31 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Похудевшая Бритни Спирс показала шикарную фигуру

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