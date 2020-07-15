Поклонники бьют тревогу из-за состояния Бритни Спирс

Все началось с того, что 38-летняя Бритни Спирс опубликовала в социальных сетях фотографию, на которой отчетливо видно, в каком состоянии находятся ее ногти. Из-за облупившегося лака на ногтях, фанаты забили тревогу и предположили, что их кумир страдает от психического расстройства.

На новой фотографии Бритни Спирс в "Инстаграме" смущают не только неухоженные ногти певицы, но и комментарии к этому снимку. Подписчики разделились на два лагеря: кто-то настоятельно порекомендовал артистке посетить салон красоты, чтобы перекрасить лак и обрезать заросшую кутикулу, а кто-то посоветовал Бритни обратиться к психотерапевту.

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Ярые фанаты Бритни Спирс хорошо помнят те времена, когда певица уже переставала следить за своей внешностью и совсем запускала себя. И на этот раз поклонники решили, что звезда посылает им знак бедствия и невербально просит о помощи. Ведь о нестабильном психическом состоянии Бритни Спирс слухи ходят уже очень давно.

Подписчиков певицы в "Инстаграм" смутила неоднозначная фраза поп-артистки.

"Бог в мелочах, и все это имеет значение", – заявила Бритни Спирс на свой странице в социальной сети.

Остается только гадать, действительно ли солистка обратилась к религии, спасаясь от серьезных проблем со здоровьем. Более того, внимание аудитории привлекло и недавнее видеообращение Бритни Спирс. Певица несколько минут не могла собраться с мыслями, постоянно дергалась и покачивалась из стороны в стороны. Возможно, что звезда просто сильно волновалась после столь долгого отсутствия перед публикой.