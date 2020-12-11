"Нет таланта": коллега опозорил Бузову после провала на "Ледниковом периоде"

Поклонники шоу "Ледниковый период" на Первом канале разочарованы после поступка актрисы Ирины Пеговой, которая случайно или специально раскрыла имена победителей проекта. оказывается, это должно было храниться в тайне до 26 декабря.

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