"Нет таланта": коллега опозорил Бузову после провала на "Ледниковом периоде"

В своем "Инстаграм" Ирина Пегова на вопрос одного из подписчиков ответила, что победителями шоу "Ледниковый период" будут актриса Ольга Кузьмина и заслуженный мастер спорта России Александр Энберт.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова. отметила, что пара действительно заслуживает высшей награды. Также она порассуждала на тему того, почему самая обсуждаемая участница проекта певица Ольга Бузова не смогла завоевать награду, хоть и выступала очень ярко и артистично. Бестемьянова похвалила поющую ведущую, однако признала, что у нее не было шансов.
Ольга Бузова, как всегда, старалась привлечь внимание яркими образами, и один раз даже надела ярко желтый наряд из перьев, изображая глупую птицу из телефонной игры Angry birds.
"Она не может победить, у нее нет такой двигательной моторики и нет такого двигательноталанта для льда", – приводит ФАН слова чемпионки.
Напомним, съемки шоу "Ледниковый период" закончились в начале декабря. Участники получили все свои призы и оценки. В новом сезоне ледового шоу приняли участие такие звезды, как Ольга Бузова, Регина Тодоренко, Влад Топалов, Надежда Михалкова, Ирина Пегова и многие другие.
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