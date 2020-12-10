"Как 16-летняя девочка, это нелепо": молодящуюся Бузову втоптали в грязь

Певица обожает короткие платья и юбки, обтягивающие джинсы, маленькие топики, высокие каблуки и часто заигрывает с образом юной девушки. Например, накануне в личном блоге знаменитость опубликовала фотографию, на которой изображена в клетчатой мини-юбке, топе и пиджаке. Образ дополняют очки и высокий хвост.
Профессиональный стилист Руслан Громов отметил, что Ольге Бузовой стоит пересмотреть свои предпочтения в одежде. По словам специалиста, в качестве повседневного подобный лук очень даже неплох, правда, уж больно напоминает подростковый. Как отметил эксперт, возможно, выбор подобных предметов гардероба связан с тем, что в последнее время артистка увлеклась "Тик-Током" и пытается соответствовать молодой аудитории.
Русла Громов подчеркнул, что ни в коем случае не хочет предаваться эйджизму, однако Ольге Бузовой можно выглядеть более комплиментарно для ее возраста. "На мой взгляд, не уместно в 34 года одеваться как 16-летняя девочка", – отметил стилист.
По словам специалиста, певица сейчас находится в том моменте, когда женщина пребывает в расцвете своей сексуальности и красоты. "Когда человек молодится, это всегда выглядит нелепо", – добавил стилист. В пример Ольге Бузовой эксперт поставил Веру Брежневу, которая в любом возрасте выглядит сногсшибательно.
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