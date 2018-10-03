Барановская пришла на вручение ТЭФИ в золотой пижаме

В Москве состоялась церемония вручения престижной телевизионной премии ТЭФИ – 2018. По красной дорожке мероприятия прошлись такие известные ведущие как Борис Корчевников, Арина Шарапова, Лора Резникова и многие другие. Особое внимание репортеров привлекла Юлия Барановская в наряде, похожим на пижаму.
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