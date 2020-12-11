Вскрылась истинная причина расставания Ефремова с женой

По словам Анастасии, актер ушел от избранницы не из-за любовницы. Женщина заверила, что брак Олега Ефремова распался, потому что у них не было контакта для совместной жизни.
У артистов был общий интерес – работа, это их и связывало в последнее время. Но отношения пары себя исчерпали. "Они уже жили как соседи. Сын у них подрос. Он не бросал женщину с маленьким ребенком", – заявила дочь знаменитости.
Решение уйти из семьи принял именно Олег Ефремов. Как отметила его наследница, расставание далось Алле Покровской очень тяжело. По словам женщины, главным в жизни актера был все-таки театр.
Напомним, что Алла Покровская ушла из жизни в 2019 году. Ее сын Михаил Ефремов очень сильно переживал смерть матери. Летом этого года с артистом произошел страшный инцидент. Он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позже скончался от полученных травм в больнице. Звезде театра и кино дали 7,5 года колонии.
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