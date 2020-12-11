Вскрылась истинная причина расставания Ефремова с женой

Дочь Олега Ефремова Анастасия стала гостьей студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1". Она объяснила, почему ее отец в свое время расстался с третьей женой – актрисой Аллой Покровской, в браке с которой у него родился сын Михаил Ефремов.



прочитано 1189 раз