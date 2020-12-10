"Ух, какая!": Муцениеце возбудила россиян жарким танцем в купальнике под душем

31-летняя Агата Муцениеце делится с поклонникам кадрами с отпуска. Стоит отметить, что актриса публикует достаточно пикантные снимки в "Инстаграм". Например, накануне она разметила "горячую" фотосессию в красном купальнике. Но оказалось, что самые жаркие кадры экс-супруга Павла Прилучного приберегла на потом.
10 декабря Агата выложила видео, которое заставило многих поклонников открыть рот от удивления. На кадрах Муцениеце, примерив желтый купальник, демонстрирует достоинства своей фигуры. В какой-то момент актриса начала танцевать и обдавать себя водой из шланга.
Поклонники пришли в восторг, увидев откровенные и возбуждающие кадры Муцениеце. "И у этой женщины двое детей", "Как можно быть такой красивой и в то же время прикольной?", "Шикарное тело. Просто пример многим женщинам", "Ух, какая!", – процитировал интернет-пользователей Пятый канал.
Некоторые подписчики считают, что Павел Прилучный должен пожалеть о расставании с Агатой Муцениеце, ведь актриса очень привлекательная. Напомним, экс-возлюбленные развелись в июне этого года после девяти лет брака. Они воспитывают сына и дочь.
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