"Он готов любой труп перешагнуть": отвергнутый адвокат облил грязью осужденного Ефремова

Защищавший звезду театра и кино Эльман Пашаев уверен, что его экс-клиент пойдет на все для получения свободы. "Он ради свободы мать родную продаст!", – цитирует адвоката телеканал "360".
По словам юриста, он ни шагу не сделал против воли Михаила Ефремова. Пашаев заверил, что артист сам умолял его остаться и продолжать защиту. "Сегодня он готов любой труп перешагнуть, чтобы выйти на свободу", – добавил адвокат.
Также Пашаев отметил, что у многих звездных клиентов нет ничего святого – в любую минуту сдадут с потрохами. Он не понимает, зачем Михаил Ефремов повторно заключил с ним договор, если он его не устраивал. Юрист негодует по поводу того, что выдержал из-за знаменитости жуткий прессинг, а актер его предал.
Отметим, Михаил Ефремов написал письмо вдове погибшего в ДТП Сергея Захарова – Маргарите, где попросил у нее прощения. В послании он заявил, что очень сожалеет о случившемся и не может себе этого простить. Также актер сказал, что просит прощения за выбор адвоката – Эльмана Пашаева.
Напомним, Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы летом этого года. В состоянии алкогольного опьянения актер сел за руль и врезался в грузовик курьера Сергея Захарова. Через несколько часов мужчина скончался в больнице. Звезде дали 7,5 года колонии.
Популярные темы форума
Как заниматься сексом при собаке если у мужа не стоит? Как наказать ремнем грузина за противный привкус? Почему украинцы в детстве сосут пальцы на руках из-за Крыма?
Не туда
Диего ушел в вечность
Воспитание детей
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Д Н Ишки прикольный форум!
Вопрос к мужчинам
Почему в раннем детстве девочки сосут пальцы на руках?
Начальник похотливое животное