"Выглядишь как Зверев": излившую душу Бородину закидали камнями

Дело вовсе не в тексте поста. Он как раз пришелся по душе подписчикам: "Обожаю Вас за прямоту", "Ваша реакция должна быть понятна нормальным людям", "Я вас очень хорошо понимаю! У меня с детства обостренное чувство справедливости", – поддержали поклонники мысли ведущей.
Негатив начался на фоне фотографии, выставленной Ксенией Бородиной. Снимок сделан в зеркале, на Ксении расклешенные джинсы, короткое серое пальто, темная сумка через плечо и крупные ботинки. Казалось бы, что не так, если все подобрано со вкусом? Поклонники не одобрили: "Ужасно одеты, кошмар, пьеро", "Ксюха, я машинку купила швейную, неси, штаны зашью!", "Так, а это волк из Ну погоди?", "Выглядишь как Зверев", – возмутились они.
Напомним, недавно появилась информация о том, что телеведущая переболела Covid-19. Однако подписчики решили проверить этот факт и, изучив "Инстаграм" Бородиной, пришли к выводу, что она не точно не сидела дома 14 дней. Ксения опровергла эту информацию и ответила поклоннице, осмелившейся его задать, что ей следовало бы работать "следаком".
Также недавно Ксения, наконец, ответила на вопрос о стоимости ее свадьбы с Курбаном Омаровым. Она сообщила, что было заплачено около 12 миллионов рублей, учитывая тот факт, что многое ей досталось со скидками или по бартеру.
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