"Выглядишь как Зверев": излившую душу Бородину закидали камнями

Вчера Ксения Бородина выложила длинный пост, где описала свое отношение к вранью и сплетням в интернете и сообщила, что делает это не для того, чтобы оправдать себя: она хочет предостеречь поклонников. Однако реакция на трогательный порыв звезды оказалась неоднозначной.

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