"Мои волосы похожи на солому": Клуни раскрыл забавную тайну лучшей голливудской прически

Мировой секс-символ Джордж Клуни всегда выглядит с иголочки. Короткая стрижка без лишних деталей, косой пробор – вот она, визитная карточка звезды. Как оказалось, зря поклонники искали лучших мастеров, чтобы иметь такую же. Артист признался: уже 25 лет он сам стрижет себя. Он утверждает, что его волосы напоминают солому, а потому никакого труда это не составляет, так как ошибиться не представляется возможным.



Однако у актера есть своя тайна. Незаменимый помощник Джорджа Клуни называется Flowbee и представляет собой машинку для стрижки волос, реклама которой была популярна в 1980-х. Он приобрел ее еще тогда и не изменяет чудо-устройству ни с какими ножницами. "Она у меня сохранилась! Поэтому моя стрижка занимает буквально пару минут", – смеясь, сообщил он.



Оказалось, это приспособление и правда было изобретено в 1986 году плотником из Сан-Диего. Машинка была представлена публике в телевизионном ролике, который помнят все.

В этом году состоится премьера нового фильма Джорджа Клуни "Полуночное небо". Он выступит в качестве режиссера, продюсера и исполнителя главной роли. В фильме он играет ученого в Арктике, а потому у него крайне густая борода. Команда, занимающаяся социальными сетями не растерялась, и после интервью в "Твиттере" фильма быстро вышла публикация с фотографией очень заросшего Джорджа Клуни и подписью: "Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть использование Flowbee на съемочной площадке".

Интересно, что после выхода эфира с актером сайт продукта рухнул. "Поскольку 2020 год уже не может быть еще более странным, Flowbee скоро станет самым желанным подарком на Рождество. Спасибо, Джордж Клуни", – написал поклонник в "Твиттере".