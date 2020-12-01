"Люди устали": "Голубой огонек" бойкотирует предписания Роспотребнадзора по коронавирусу

Организаторы новогоднего "Голубого огонька" отказались от каких-либо ограничительных мер на съемочной площадке. Людям покажут нормальное выступление артистов, без каких-то там масок и социальной дистанции. Однако о предписаниях Роспотребнадзора в разгар пандемии коронавируса, конечно, никто не забыл. Об этом "Радио 1" поведал режиссер проекта Сергей Широков.
"В кадрах никого в масках не будет. Зачем? Люди и так устали, это не нужно", ― рассказал режиссер.
При этом на съемках новогодней телепередачи соблюдаются все нормы эпидемиологической безопасности. Утром и вечером артистов проверяют на наличие вируса и антител к нему. Проводятся экспресс-тесты. Каждый, кто заходит на съемочную площадку, досконально проверяется. Широков отметил, что из-за таких строгих мер не все смогут участвовать в съемках шоу.
Ранее "Дни.ру" писали, что ученые выявили новые последствия коронавируса. Многие переболевшие пациенты жалуются неврологам на пропадающую память и невозможность сконцентрироваться на чем-то конкретном.
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