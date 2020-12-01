"Люди устали": "Голубой огонек" бойкотирует предписания Роспотребнадзора по коронавирусу

Этот год стал непростым абсолютно для всех. Люди устали от ограничений и, казалось бы, бесконечной эпидемии. Поэтому артисты решили подбодрить своих поклонников необычным способом.

Организаторы новогоднего "Голубого огонька" отказались от каких-либо ограничительных мер на съемочной площадке. Людям покажут нормальное выступление артистов, без каких-то там масок и социальной дистанции. Однако о предписаниях Роспотребнадзора в разгар пандемии коронавируса, конечно, никто не забыл. Об этом "Радио 1" поведал режиссер проекта Сергей Широков.

"В кадрах никого в масках не будет. Зачем? Люди и так устали, это не нужно", ― рассказал режиссер.

При этом на съемках новогодней телепередачи соблюдаются все нормы эпидемиологической безопасности. Утром и вечером артистов проверяют на наличие вируса и антител к нему. Проводятся экспресс-тесты. Каждый, кто заходит на съемочную площадку, досконально проверяется. Широков отметил, что из-за таких строгих мер не все смогут участвовать в съемках шоу.

Ранее "Дни.ру" писали, что ученые выявили новые последствия коронавируса. Многие переболевшие пациенты жалуются неврологам на пропадающую память и невозможность сконцентрироваться на чем-то конкретном.