"Это такой позор": Кабаева вылетела из дома отсидевшего мужа

Не так давно семья Саши Кабаевой и Александра Липового казалась очень крепкой. Все изменилось в один миг: теперь пара славится исключительно вечными скандалами. Вчера звезда шоу "Дом-2" ушла из дома.

Известно, что ранее Александр сидел в тюрьме за мошенничество и вышел только в начале года. Жена с нетерпением ждала его возвращения, но, кажется, напрасно. Теперь причин для разногласий не счесть: его несостоятельность, теща, живущая с парой, и обвинения самого мужа. Он уверен: супруга и родственники плетут интриги и разводят грязные сплетни у него за спиной.

Александр Липовой сообщил, что очень долго молчал, но пора раскрыть всю правду о Саше, ее маме и сестре. "Спасибо вам за поддержку, за то, что вы пишете, но моя совесть чиста. Жена без спроса взяла мои документы. Ее маму я не оскорблял, клянусь вам своим сердцем. То, что ей давно пора домой – это очевидно", – написал он в своем блоге, упомянув, что теперь ищет новых жильцов в свой дом.

Кабаева, в свою очередь, тоже поделилась с поклонниками взглядом на ситуацию, она не верила, что муж может опуститься до такого. Она рассказала, что супруг оскорблял ее мать, отца и сестру. Звезда телешоу утверждает, что он говорил, что теща бросила больного мужа и пытался избавиться от нее, а Саша ничего не могла ответить.

По мнению Саши, когда избранник понял, что это не работает, он стал провоцировать ее, снимая истории в "Инстаграм". "Это такой позор для 45-летнего мужика, за которого я боролась. Он выставил виноватыми всех, кроме себя. Моя мама помогала мне, и Александр сам поначалу говорил, чтобы мама не уезжала, а папа приехал к нам", – высказалась Кабаева.





