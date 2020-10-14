Кабаева объявила о разводе

Кабаева и Липовой поженились в 2016 году, но их совместное счастье длилось недолго. Когда Саша забеременела, на Александра завели уголовное дело. Его обвиняли в мошенничестве.
Вскоре мужчине огласили приговор, а его возлюбленная отправилась в роддом. После появления на свет сына Кабаева продолжала ездить в тюрьму на встречи с супругом. В этом году Липовой вышел на свободу по статье уголовного кодекса об условно-досрочном освобождении.
Сначала девушка была счастлива из-за воссоединения с мужем, но идиллия не просуществовала долго. Вскоре Саша поняла: жить вместе с Александром она не может. Поэтому супруги приняли решение развесить. О грядущем событии Кабаева сообщила в своем инстаграм-аккаунте на днях.
Поклонники советовали экс-участнице "Дома-2" не торопиться с расторжением брака, ведь расставание – это гораздо легче, чем сохранение брака. Также народ считает, что паре просто необходимо пережить 2020 год, который стал нелегким для многих. Но Саша уверена: год не при чем. Но она не стала раскрывать причину разрыва.
Также Кабаева рассказала, что экс-возлюбленный будет видеться с сыном. Она считает неправильным решение других мам ограничивать ребенка в общении с отцом.
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