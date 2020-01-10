Кабаева перед родами отрезала себе нос

Ради красоты и гармонии с собой женщины подчас прибегают к радикальным методам. Речь идет о пластической хирургии.

Модель, блогер Александра Кабаева стала матерью летом. Сына Демида она родила от мужа, бывшего участника скандально известного реалити-шоу "Дом-2", трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Александра Липового.

Модель весьма откровенна с поклонниками. Едва родив, она, в отличие от многих представителей отечественного шоу-бизнеса, сразу показала фото малыша. Также никогда не скрывала, что своей красотой обязана не только природе.

Например, блогер давно призналась, что ее идеальный нос – плод искусной работы пластического хирурга. Теперь Александра рассказала, что сделала ринопластику почти четыре года назад. Результат превзошел все ее ожидания. При этом она уточнила, что легла под нож по медицинским показаниям.

"Решилась я на операцию, потому что у меня был гайморит, который перешел в очень опасную стадию, я потеряла сознание. Тогда я поняла, что капли уже не помогут 😂 У меня было внутреннее искривление перегородки, я играла в волейбол и получала мячиком) Ну а решилась изменить нос, так как подумала, что раз ложусь под наркоз, почему бы и нет) (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – объяснила Александра Кабаева.

Саша призналась, что очень боялась. К тому же, возникли проблемы. После того, как они с пластическим хирургом сделали на компьютере снимок и макет носа, модель пошла сдавать анализы, но в клинике их потеряли. Тогда Кабаева отправилась заново их сдавать, а тут еще ей стали суеверно говорить, не знак ли это все отменить. "Я на нервах начала есть, а перед наркозом это нельзя, в итоге я пришла, легла и проснулась вообще отлично!! Не было отходняков, единственное, я много пила, потому что сушило рот", – поделилась впечатлениями модель.

Уже на следующие сутки после операции Александра Кабаева отправилась домой, а еще через пару недель ей уже сняли гипс. "И с этого момента я радовалась как не в себя!!" – торжествующе объявила блогер.