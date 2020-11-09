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Шоу-бизнес

"Не смог доказать родство": получившая важные документы Мишулина пнула Еремеева

Карина Мишулина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Дочь легендарного актера Спартака Мишулина не верит в родство с телеведущим Тимуром Еремеевым. Звезда кино и сериалов Карина Мишулина сомневается в подлинности результатов генетических экспертиз, озвученных в рамках скандального ток-шоу.
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В свежем интервью Мишулина сообщила, что у нее есть определение суда, в котором указано, что Еремеев не смог доказать свое родство с артистом. Карина подчеркнула, что официально называться сыном Спартака Мишулина телеведущий не имеет права. По словам актрисы, Тимур прямо на заседании отказался проходить назначенный Фемидой ДНК-тест.

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Карина Спартаковна Мишулина

Карина Спартаковна Мишулина актриса

Карина Мишулина не верит итогам генетических исследований, сделанных по заказу редакции популярной программы. "Тот тест, по которому сделали шоу, по нему его мама является мужчиной", – заметила артистка. Знаменитость отметила, что в данном случае о достоверности не может быть и речи.

Напомним, ранее Тимур Еремеев, известный как актер сериалов, в эфире программы "Пусть говорят" Первого канала заявил, что является внебрачным сыном Спартака Мишулина. В рамках проекта было проведено не одно генетическое исследование. Все они подтверждали слова Еремеева.

Законная дочь советской звезды принять предполагаемого брата отказалась. Карина Мишулина подала в суд. Актриса доносила свою позицию через программу Андрея Малахова "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".

Мишулина считает Еремеева холодным и расчетливым человеком, который использует имя ее папы в своих целях. "Он ходил на 25 эфиров, где про меня говорили, что я сумасшедшая, что мой папа растлевал молодых девочек", – пнула Тимура Карина.

Автор: 9 ноября 2020, 16:57 Источник: Шоу "Судьба человека" с Корчевниковым ✓ Надежный источник
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ЧУЧЕЛО КРАШЕНОЕ! ПУГАЛО! ВРУША ВСЕЯ РУСИ!!
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