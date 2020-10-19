Состояние сраженной инсультом вдовы Мишулина изменилось после скандала с Еремеевым

Прошло несколько лет с тех пор, как разгорелась шумиха вокруг легендарного актера Спартака Мишулина. Актер Тиму Ереммев назвал себя его внебрачным сыном, для семьи артиста эта новость стала сенсацией. Разгорелся скандал. От переживаний вдову Спартака Мишулина даже сразил инсульт.

О том, как себя чувствует Валентина Константиновна, рассказала ее дочь Карина Мишулина. Она дала понять, что состояние матери стабилизировалось. "Постинсультные изменения еще присутствуют, но, слава Богу, не прогрессируют в силу тех препаратов, которые прописали ей врачи Боткинской больницы", – сообщила она.

При этом Карина отметила, что мать практически никуда не выходит из дома. И тут уже дело не только в ее инсульте, но и в пандемии коронавируса. "Домой приглашаем только избранных людей, чтобы, не дай Бог, ее никто не заразил коронавирусом. К счастью, мама живет с нами, и мы можем полностью это все контролировать", – отметила Карина.

Скандал, связанный со Спартаком Мишулиным и его предполагаемым внебрачным сыном Тимуром Еремеевым, отразился на вдове артиста больше всего. "По ней, конечно, на тех передачах прошлись катком, а она ведь все-таки пожилой человек. Естественно, это не могло не отразиться на ее здоровье", – заключила Карина Мишулина.

Прошло 15 лет, как не стало Спартака Мишулина. Известный актер умер в 2005 году на 79 году жизни от остановки сердца. Последнее пристанище артист нашел на Ваганьковском кладбище. Дочь Карина призналась, что часто навещает отца вместе со своими дочками.

"В годовщину смерти папы мы всегда стараемся ездить на его могилу. Но я о папе вспоминаю каждый день и даже иногда с ним разговариваю", – призналась наследница артиста. При этом Карина Мишулина не преминула отметить, что называющий себя сыном актера Тимур Еремеев на могиле не появляется.

Напомним, что после скандала карьера Тимура Еремеева начала стремительно развиваться. Сейчас актер работает на Первом канале. Он ведет скандально известную программу "На самом деле", заменив Дмитрия Шепелева.