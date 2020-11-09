Ждет третьего? 52-летнюю Стриженову заподозрили в беременности

Екатерине Стриженовой 52 года. Однако она не отрицает, что однажды может еще раз стать матерью. На новом фото звезда показала интересное дизайнерское платье с объемными рукавами. Многие похвалили ее за идеальный вкус и соответствие модному тренду.
Однако интерес также привлек не только наряд. На снимке ведущая сложила руки в области талии. Поклонникам показалось, что она прикрывает округлившийся живот.
"Я грешным делом подумала, что Вы беременны", – отметила подписчица.
Екатерина Стриженова вовремя пресекла слухи. Она не стала ждать, пока сплетни подхватят все СМИ и тут же ответила на смелое предположение.
"Пока нет", – написала ведущая, тем самым дав понять, что в будущем может решиться на еще одного ребенка.
Напомним, телеведущая Екатерина Стриженова уже 33 года счастлива в браке с коллегой Александром Стриженовым. В октябре пара отметила очередную годовщину свадьбы. У них двое детей и внук. Старшая дочка Катя родила мальчика в США, ребенка назвали Петром. По словам поклонников, малыш точная копия своего деда.
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