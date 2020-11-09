Петросян сделал заявление после сомнений в отцовстве над ребенком Брухуновой

Обычно артист старается не реагировать на сплетни в свой адрес. Однако, судя по всему, его терпению пришел предел.
Знакомые Евгения Петросяна и некоторые поклонники сомневаются в том, что Татьяна Брухунова родила малыша от супруга. Они даже предложили звезде сделать ДНК-тест.
Юморист в своем микроблоге в "Инстаграм" пристыдил сплетников и рассказал, что сейчас много времени уделяет работе. "Пока бездельники, не стыдясь, мусолят мою личную жизнь, я на боевом посту", – заявил он.
Отметим, что ранее в разговоре со СМИ знакомые 75-летнего Евгения Петросяна предположили, что Татьяна Брухунова могла использовать донорские сперматозоиды для процедуры ЭКО. Сама жена знаменитости отрицала, что ребенка для них родила суррогатная мать. Девушка уверяет, что сама выносила и родила сына, а скрывать беременность ей помогли объемные наряды и архивные фотографии.
Как писали "Дни.ру", ранее Татьяна Брухунова поведала о достижениях малыша и призналась, что Ваган Евгеньевич Петросян уже не только сидит, но и стоит. Он активно получает прикорм и подолгу спит на свежем воздухе. С коляской иногда гуляет счастливый отец.
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