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Арзамасова и Авербух показали любовь на интимном видео

Арзамасова и Авербух показали любовь на интимном видео

Елизавета Арзамасова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пара слилась в дуэте на ледовой площадке. Лиза Арзамасова отвлекла Илью Авербуха от работы.
прочитано 231 раз

Актриса Лиза Арзамасова и мастер спорта Илья Авербух демонстрируют в сети теплые романтические отношения. Любовный союз двух знаменитостей из разных профессиональных областей вызывает интерес публики. Недавно артистка разместила в инстаграм-истории личное видео с избранником, чем порадовала поклонников.

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Елизавета Николаевна Арзамасова

Елизавета Николаевна Арзамасова актриса, ведущая

В ролике звезда сериала "Папины дочки" катается на льду вместе с Ильей Авербухом. Фигурист ласково обнимает девушку за талию, а она держит его за руку. Во время записи видео партнеры широко улыбались. Популярная актриса навестила возлюбленного во время работы, поэтому сделала в публикации пометку о том, что помешала избраннику заниматься служебными делами.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух заявили о том, что у них роман в начале лета 2020 года. Оказалось, что до этого они встречались много лет. Между ними пробежала искра на телевизионном шоу "Лед и пламень" в 2010 году.

У возлюбленных большое расхождение не только в рабочих областях, но и в возрасте. Лизе Арзамасовой 25 лет, а Илье Авербуху – 46. Тем не менее знаменитости счастливы вместе, невзирая на замечания хейтеров. Поклонники звездной пары считают, что их союз ожидает свадьба. Илью Авербуха и Лизу Арзамасову разница в возрасте не пугает.

Автор: 8 ноября 2020, 02:00 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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"Папина дочка" выпятила грудь

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