"Этим летом я счастлива": Арзамасова разоткровенничалась про отношения с Авербухом

Елизавета Арзамасова в беседе с журналистами поделилась своими соображениями на тему личной жизни. Ее роман с Ильей Авербухом стал сюрпризом для поклонников.

О том, что пара встречается, народ узнал в середине лета. Влюбленных заметили в одном из кафе: они мило общались и держались за руки. Позднее спортсмен подтвердил, что у него действительно роман со звездой сериала "Папины дочки".

Илью Авербуха и Елизавету Арзамасову не смущает разница в возрасте – фигурист старше девушки на 21 год. Он уже даже успел познакомить избранницу с отцом, и актриса покорила старика своей серьезностью и вдумчивостью.

Впервые в качестве пары ребята появились на шоу "Вечерний Ургант" несколько дней назад. Они принципиально не обсуждают личную жизнь, но уверяют, что очень счастливы. В беседе с журналистами артистка рассказала, почему скрывает отношения.

Для звезды удивительно, что подробности ее романа интересуют публику больше, чем благотворительность или театральная деятельность. По мнению Елизаветы Арзамасовой, она не делает секрета из личной жизни, просто не все рассказывает – это большая разница.

Она уверена: для того, чтобы признаться в сокровенным, нужно желание, а его пока нет. "Когда появится, обязательно поделюсь. Или поделимся. Могу сказать одно: этим летом я счастлива", – улыбается актриса.

Также звезда заявила, что период самоизоляции стал для нее настоящим подарком. Если бы не беспокойство за родных и близких, Елизавета Арзамасова назвала бы это время райским.