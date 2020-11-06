65-летняя мать затмила красотку Каменских

Артистка опубликовала в своем микроблоге семейное фото и поздравила маму с днем рождения. Также она рассказала, как сильно ее любит.
Снимок именинницы произвел фурор в Сети. Фанаты исполнительницы восхищаются тем, как выглядит 65-летняя Лидия Петровна. "Вау, какая красотка!", "С днем рождения вашу мамочку. Самого крепкого здоровья", – высказались подписчики.
Примечательно, что мама артистки, как и Настя Каменских, обожает петь. Зимой прошлого года она записала и выпустила композицию, покорившую украинские хит-парады. Автором музыки и слов стал муж ее дочери Алексей Потапенко (Потап).
Напомним, Настя Каменских и ее возлюбленный сыграли свадьбу для родных и друзей в 2019 году. Официально пара оформила свои отношения за некоторое время до этого. Впервые они обменялись клятвами любви и верности в Лас-Вегасе в 2017 году.
Отметим, певицу частенько критикуют за смелые кадры в Сети. Некоторые считают, что оголяться замужней знаменитости не пристало и удивляются тому, как супруг Насти Каменских это терпит. Сама же звезда на нападки не обращает внимания.
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