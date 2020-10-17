"Горгона": Настю Каменских приложили за неопрятные лохмы

Звезда поделилась новым фото и поразила фанатов своим внешним видом. Настя Каменских снялась с растрепанной прической.

Поп-дива показала поклонникам новый кадр и пожелала им доброго вечера на испанском языке. Фанатов поразил небрежный вид Насти Каменских, так как в кадре ее кудрявые локоны торчат в разные стороны.

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На снимке горячая брюнетка стоит на фоне напольного светильника с приоткрытым ртом, раскинув руки в стороны. На девушке надет белый топ, шею обрамляет украшение. Кучерявые пряди волос артистки развеваются в воздухе, добавляя образу звезды небрежности.

Чтобы развлечь подписчиков, в описании к фотографии Настя Каменских предложила пользователям Сети выбрать латиноамериканские слова, которые скрасят их пятничный вечер. Некоторые подписчики певицы поддержали ее идею поиграть, но облик инстадивы не каждому пришелся по вкусу. "Горгона", "Чуть фото расплылось", – написали комментаторы.

Напомним, что открытый рот певицы вызвал в "Инстаграм" волну негодования. Девушку раскритиковали за частое размещение сексуальных фото. Артистке посоветовали быть более сдержанной, так как она вступила в брак и положение не позволяет ей выглядеть развязной.

Хейтеры не дают покоя инстадиве. Они всячески ищут повод пошутить над ее снимками и выплеснуть негатив. Настя Каменских не реагирует на злые комментарии и продолжает публиковать в инстаграм-канале пикантные кадры.