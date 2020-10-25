Оголенная Настя Каменских соблазнила незнакомых мужчин

Накануне исполнительница опубликовала фотографии, сделанные на летнем отдыхе. На кадрах отчетливо видно, как Анастасия позирует в купальнике желтого.
Серия этих снимков периодически всплывает в личном блоге звезды и будоражит представителей мужского пола. Сильная половина человечества уверена, Каменских – обладательница "сочных и естественных форм", которых так не хватает современным девушкам.
Однако представительницы прекрасной половины не всегда согласны с вышеупомянутым мнением. Если верить словам комментаторов, Настя является публичной личностью, поэтому она не должна позволять себе обнародовать пикантные фотографии в социальных сетях.
"Что заставляет успешную, замужнюю женщину постоянно оголяться? У вас же совсем не идеальное тело. Для меня это признак психического отклонения", – написала одна из женщин.
Многочисленная аудитория встала на защиту Каменских и порекомендовала девушке перестать самоутверждаться за счет критики других. Более того, мужчины, подписанные на Анастасию, регулярно напоминают, что современные представления о красоте меняются.
Не стоит забывать и о словах звездных диетологов. Специалисты уверяют, не всегда худоба является признаком крепкого здоровья. Некоторые девушки насильно сбрасывают килограммы, чтобы достичь заветных цифр на весах. Вот это состояние и может перерасти в психические отклонения, связанные с расстройством пищевого поведения.
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