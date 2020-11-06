"Увидитесь в суде!": Самойлова взорвалась из-за нападок на ее бренд косметики

Оксана Самойлова еще зимой анонсировала выход собственного бренда косметики. Супруга Джигана заявила, что крема и сыворотки произведены на швейцарских заводах, а над разработками она трудилась целый год вместе с командой лучших специалистов.

прочитано 185 раз