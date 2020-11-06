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"Увидитесь в суде!": Самойлова взорвалась из-за нападок на ее бренд косметики

Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова еще зимой анонсировала выход собственного бренда косметики. Супруга Джигана заявила, что крема и сыворотки произведены на швейцарских заводах, а над разработками она трудилась целый год вместе с командой лучших специалистов.
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Правда, еще до выпуска случился скандал. Многие увидели сходство упаковки с маркой Кайли Дженнер – такие же розовые баночки и тюбики. А на сайте именной косметики Оксаны Самойловой некоторые пользователи Сети заметили логотипы с надписями бренда американской модели. Правда, очень быстро модераторы "подтерли" все следы "преступления".

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Позднее блогеры и различные СМИ упрекнули Оксану Самойлову в плагиате и усомнились в эффективности продукции. Некоторые даже обвинили супругу Джигана в том, что на сайте показаны фотографии девушек, якобы использующих ее косметику, после обработки фотошопом.

Оксана Самойлова долго терпела и старалась не реагировать на нападки из вне. Однако наконец не выдержала. Блогер опубликовала в "Сторис" своего инстаграм-аккаунта гневный текст и пригрозила всем, кто решил ее оклеветать. С обидчиками звезда церемониться не собирается.

По словам Самойловой, косметика прошла все необходимые тестирования, у нее на руках есть все сертификаты качества и заключения специалистов. По словам блогера, ее продукция подходит практически всем. При этом, по словам жены Джигана, компания возвращает деньги тем, кому крема не подошли. Модель пригрозила исками всем, кто ее оклеветал.

"Короче, увидитесь в суде с моими юристами", – заключила девушка.

Автор: 6 ноября 2020, 23:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялась Самойлова за время отношений с Джиганом

комментарии

Ответить:

Ирина
Ответить
Господи, добрые люди! Прошу Вас о помощи! На прошлой неделе я похоронила супруга-инвалида, потратив последние деньги, еще и занимать пришлось. Сейчас я осталась одна с двумя маленькими детьми без денег, еды и вообще средств к существованию. Сейчас стало холодно, детей не во что одеть... Хозяин квартиры требует оплаты или выселения. Помогите, кто может, просьба ко всем неравнодушным! У меня есть карта Сбер 2202 2019 0902 8082, зовут меня Ирина Геннадьевна. Неважно, сколько вы дадите, потому что нам сейчас каждая копейка помогает выжить. Храни Вас Бог за неоценимую помощь!!!
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