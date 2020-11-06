"Как тяжело выживать!": крик души добиваемой родными 80-летней Светличной

В жизни легендарной актрисы Светланы Светличной кипят нешуточные страсти. 80-летняя звезда никак не может найти общий язык с родственниками: сыном, невесткой и внучкой, которых обвиняла в покушении на свою жизнь. Впрочем, сейчас между ними произошло потепление. О том, как это случилось, нашим корреспондентам рассказала известный дизайнер Аника Керимова.



"Светланой Афанасьевной я восхищалась с детства, – рассказывает Аника. – Как может оставить равнодушной ее знаменитая коронная фраза "Не виноватая я, он сам пришел!" из "Бриллиантовой руки"? Я с удивлением узнала, что у Светличной такие перипетии в жизни. Решила ее поддержать. Уже дала помощникам поручение пригласить ее участвовать в своем новом проекте "Фэшн-терапия с Аникой Керимовой".

"В рамках нашего шоу мы показываем, что каждая женщина может при желании стать настоящей королевой, – пояснила Керимова. – Над преображением участниц трудятся лучшие стилисты и визажисты страны. Я думаю, что Светлана Афанасьевна отлично справиться с задачей. Фигура у нее – роскошная. Несколько лет назад мы познакомились с ней на Московском кинофестивале. Я у нее спросила: "Светлана Афанасьевна, как вы так выглядите роскошно?" Она ответила: "Я очень добрая и никогда не завидую людям! В этом мой главный секрет".

По словам Аники, во время съемок артистка примерит несколько роскошных образов. Керимова уже приготовила для звезды советского кино платье с камнями Сваровски. ​ Дизайнер надеется, что таким образом сможет улучшить настроение Светличной.

"Светлана Афанасьевна должна сиять и радовать нас своей потрясающей улыбкой, – продолжает Аника. – На днях она участвовала в шоу "Пусть говорят", где впервые за несколько месяцев встретилась с родной внучкой, – продолжает Аника. – После съемок между ними случилось потепление. Маша на следующий день позвонила Светличной, они стали общаться. Это не может не радовать. Светлана Афанасьевна мне всегда говорила: "Аника, Вы не представляете, как тяжело выживать женщине одной, особенно в мире кино!" Я ее понимаю как никто другой. В мире моды похожая ситуация. Возникает множество трудностей, которые нужно решать. И для меня всегда важна поддержка семьи и близких. Светлана Афанасьевна тоже нуждается во внимании. Она – бриллиант, который нужно хранить и оберегать".

