Неблагодарный сын-алкаш плюнул на умирающую от рака Светличную

Происходящее сегодня в жизни 80-летней Светланы Светличной можно охарактеризовать только одним словом – трагедия. Она похоронила мужа и младшего сына Олега. А старший Алексей вместе с женой и дочерью теперь, как полагает актриса, пытается ее отравить, чтобы заполучить квартиру. "Я их просто боюсь! Я не хочу их видеть и открывать им дверь!" – уверяет звезда советского экрана.

С сыном она давно не общается. "Он мне даже не звонит в течение, может быть, десять лет, – шокировала актриса. – Причина не во мне, а в Алексее. Надо пить в меру! А свою жизнь сгубил алкоголем! Есть родные и любимые дети, а есть непонятные, как у меня. Если бы мне сегодня было 18 лет и я бы выходила замуж, то не рожала бы никогда!"

"У меня было в жизни много проблем, была онкология, но сын может быть только один раз пришел навестить! – продолжает Светличная. – У сына есть мама, 80-летняя, которая болела, и болела серьезно, которая похоронила одного сына и мужа, но даже после всего этого ко мне он не стал лучше относиться".

Актриса не сомневается, что самые родные люди нарочно сживают ее со свету. "Им нужно, чтобы я оставила квартиру, – пояснила Светлана Афанасьевна. – Им не надо, чтобы я жила еще лет пять-десять. Они все подстроили, чтобы меня как можно быстрее не стало на земле. Хотя именно я в свое время спасала сына после четырех инсультов, возила по лучшим госпиталям, но он другой – мы на разных планетах, разные желания, – вздыхает она. – Он как только слышит мой голос, то боится, что я попрошу принести хлеба".



