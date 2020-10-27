Ложись и умирай: Кравец забирает к себе загоняемую бесстыжими родственниками в гроб Светличную

В известном мультфильме на помощь всегда спешили бурундуки Чип и Дейл. А в российском шоу-бизнесе их роль на себя взяла светская львица, певица и модель Алена Кравец. За большое сердце ее часто сравнивают с матерью Терезой, помогающей сирым и убогим.

Новость о том, что пьяница-сын, внучка и невестка сживают со свету Светлану Светличную, стала шоком для сердобольной Алены Кравец. Звезда фильма "Бриллиантовая рука", напомним, на всю страну заявила, что "родила отвратительных людей", что боится открывать дверь внучке, что родственники пытаются отравить ртутью ради квартиры в Москве.

"Светлане Афанасьевне – 80 лет, она пережила онкологию, похоронила мужа и сына, поэтому ее надо холить и лелеять, – убеждена Кравец. – А вместо этого самые близкие люди вгоняют ее в гроб. Это ужасно! Ей даже некому хлеба принести, хотя мы знаем, что людям старшего возраста сейчас даже на улицу выходить не советуют, их в транспорт бесплатно не пускают, для них театры закрыли. Ложись и умирай, словом!"

Кравец часто сравнивают со Светличной эпохи ее съемок в "Бриллиантовой руке" – тот же точеный стан, аккуратная грудь, россыпь белых волос. "Светлана Афанасьевна всегда была моим кумиром, эталоном женственности и красоты, – говорит Алена. – И, по-человечески, мне ее очень жаль. Поэтому хочу предложить ей переехать ко мне в роскошный особняк на Рублевке. Там места всем хватит!"

"Светлана Афанасьевна, оставьте своим отвратительным родственникам квартиру, антиквариат, пусть подавятся, – призывает Алена. – Я вас готова забрать к себе и окружить заботой как родную бабушку, которой у меня нет. К вашим услугам – сауна, бассейн, молодые массажеры. Буду снимать вас в моих клипах и не дам в обиду никому! Вы достойны любви, уважения и почета!"

Напомним, в разное время Алена Кравец спешила с помощью к оставшейся без копейки Людмиле Поргиной, к попавшему больницу Армену Джигарханяну, она даже была готова удочерить девочку Даны Борисовой.