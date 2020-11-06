Решетова сделала заявление об изменах после расставания с Тимати

Этой осенью Анастасия Решетова разошлась с рэпером Тимуром Юнусовым (Тимати). В беседе с поклонниками модель призналась, что сама стала инициатором разрыва. Другими деталями личной жизни она отказалась поделиться.
Спустя некоторое время стало известно о том, что Тимати станет новым героем шоу "Холостяк" на ТНТ. Это известие сильно ранило Решетову. Модель дала понять, что никогда не воссоединится с музыкантом.
Сейчас сердце роскошной брюнетки свободно. Знаменитость активно строит карьеру, следит за сыном и ведет страницы в социальных сетях. Накануне она попросила подписчиков в "Инстаграм" задать ей любые вопросы.
Один из пользователей попросил Решетову раскрыть ее отношение к изменам. По мнению модели, измены происходят по трем причинам – желание человека удовлетворить потребности, желание отомстить партнеру и чувства к другому.
"Но если ты по-настоящему любишь, то можешь простить измену", – заявила модель.
Подписчик не согласился с Анастасией Решетовой. Он отметил, что человек, который уважает и любит себя, никогда не простит неверность. "У каждого есть свое мнение. Что я думаю об этом? Не знаю", – растерялась модель.
Отметим, что несмотря на расставание Анастасия Решетова и Тимати поддерживают дружеские отношения. Ранее в Сети появились совместные снимки пары с сыном Ратмиром. Кадры были сделаны во время их совместного отдыха.
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