Решетова чуть не забыла поздравить сына с днем рождения

Артист отметил, что вместе с бывшей возлюбленной постарается сделать все, чтобы ребенок рос счастливым. Он хочет, чтобы жизнь его сына была интересной и насыщенной. "Мы тебя очень любим и гордимся тобой", – написал Тимати в послании к Ратмиру.
Анастасия Решетова также опубликовала несколько снимков с бывшим мужем и сыном. Девушка отметила, что вот уже год является мамой самого любимого и долгожданного мальчика на свете. Звезда до сих пор не верит, что в ее жизни появился такой прекрасный малыш.
Модель поздравила сына публично почти на 12 часов позже, чем Тимати – это удивило поклонников. Подписчики звезды присоединились к пожеланиям Ратмиру. "Счастья вашему прекрасному малышу! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С днем рождения, малыш! Будь счастлив! И родителей с праздником", "Как быстро время пролетело. С первым годиком малыша, пусть растет растет самым счастливым", – написали в комментариях.
Однако многие заметили, что на всех фотографиях Анастасия Решетова пытается выглядеть ниже Тимати. Модель постоянно сгибается или встает в странные позы, чтобы казаться меньше рэпера. "Она то скрючится, то присядет, то на задний план встанет", – посмеялись подписчики.
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