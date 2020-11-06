"Наслаждайтесь": 19-летний сын Канделаки кокетничал с Собчак

Накануне Ксения Собчак отметила 39-летие. В этот день журналистка получила множество поздравлений. Но неожиданно о телеведущей заговорил 19-летний сын Тины Канделаки Леонтий Кондрахин.
Парня задело мнение Ксении о панк-роке. В недавнем выпуске шоу "Осторожно, Собчак!", в котором снялся лидер группы "Тараканы!" Дмитрий Спирин, журналистка заявила, что этот жанр музыки вымирает, а рэп на сегодняшний день возглавляет индустрию.
Кондрахин, несогласный с таким высказыванием, снял для Собчак и Спирина видео. "Мы вас сейчас научим грамотно играть!, – сказал Леонтий и добавил, – Ксения Анатольевна, наслаждайтесь!". После этого парень послал воздушный поцелуй, улыбнулся и вместе с друзьями исполнил песню в этом стиле.
Пользователи Сети в комментариях принялись отмечать инстаграм-аккаунт Собчак, чтобы телеведущая точно не пропустила обращение Кондрахина. Но она пока не отреагировала.
Стоит отметить, что Ксения и Тина конфликтуют уже давно. У журналисток открытая неприязнь друг к другу. При удобном случае каждая из них пытается задеть коллегу.
Например, недавно Канделаки отреагировала на очередное замечание Собчак. "Блондинка в шоколаде" заявила, что считает Тину полноватой. Та молчать не стала и сняла видео, высмеяв оппонентку.
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