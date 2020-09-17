Собчак выставила себя в неприглядном виде

Ксения Собчак стала одной из гостей "Кинотавра". В свободное от просмотра фильмов время артистка загорает и гуляет с сыном.

В личном блоге журналистка поделилась несколькими кадрами с отдыха. В "Сторис" инстаграм-аккаунта знаменитость показала сына Платона на фоне заката. Мальчик растет настоящим красавчиком – голубые глаза, белокурые кудрявые волосы.

Также Ксения Собчак сделала селфи на пляже. Артистка сидит на полотенце и фотографирует себя сверху. Стоит отметить, что загар очень идет телеведущей. Однако можно заметить, что супруга Константина Богомолова сейчас не в лучшей форме. Над трусами от купальника виднеется небольшой жирок, завязки туго впились в бедра.

В недавнем интервью Агате Муцениеце Ксения Собчак призналась, что занимается спортом каждый день, однако ей далеко до идеала. Журналистка заявила, что специально не показывает в "Инстаграме" свои упражнения, потому что тренируется, скорее, для здоровья.

При этом теледива больно уколола свою давнюю "заклятую" подругу Тину Канделаки. По мнению артистки, той не стоило бы называть себя гуру спорта, так как результаты абсолютно незаметны. Коллега отреагировала на слова Ксении Собчак в свойственной ей манере: заявила, что звезда ей просто завидует.