Канделаки нанесла Собчак ответный удар

Теледива поделилась с фанатами забавным видео на беговой дорожке. Тина Канделаки опубликовала ролик в инстаграм-канале. В кадре звезда занимается спортом, демонстрируя разные состояния физической активности.
С помощью публикации телеведущая проявила самоиронию и остроумно ответила на критику Ксении Собчак к ее фигуре. Тина Канделаки разделила свой имидж при занятиях на тренажере на несколько форматов:
- когда все делает правильно,
- когда пришла в зал только ради фото,
- когда люди на нее смотрят,
- когда нужно похудеть к вечеру,
- как видит ее Ксения Собчак.
Последняя часть ролика особенно впечатлила пользователей Сети. Она намекает на то, что у Собчак искаженное восприятие действительности. Чтобы показать, насколько оно абсурдно, Тина Канделаки растянула свою фигуру по горизонтали с помощью графических эффектов и максимально замедлила шаги.
Фанаты телеведущей посмеялись над ее ответом Ксении Собчак. Они оценили юмор знаменитости и похвалили ее за достойное поведение. "Собчак хотела уколоть,а получилось наоборот, вы классная!", "Искрометный юмор!", "Про Собчак прям в яблочко", – написали фанаты Тины Канделаки.
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