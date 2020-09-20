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Канделаки нанесла Собчак ответный удар

Канделаки нанесла Собчак ответный удар

Тина Канделаки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Тина Канделаки проявила юмор к издевкам Ксении Собчак. Звезда эффектно обыграла придирки светской львицы к ее фигуре.
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Теледива поделилась с фанатами забавным видео на беговой дорожке. Тина Канделаки опубликовала ролик в инстаграм-канале. В кадре звезда занимается спортом, демонстрируя разные состояния физической активности.

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 Тина Гивиевна Канделаки

Тина Гивиевна Канделаки журналист

С помощью публикации телеведущая проявила самоиронию и остроумно ответила на критику Ксении Собчак к ее фигуре. Тина Канделаки разделила свой имидж при занятиях на тренажере на несколько форматов:

  1. когда все делает правильно,
  2. когда пришла в зал только ради фото,
  3. когда люди на нее смотрят,
  4. когда нужно похудеть к вечеру,
  5. как видит ее Ксения Собчак.

Последняя часть ролика особенно впечатлила пользователей Сети. Она намекает на то, что у Собчак искаженное восприятие действительности. Чтобы показать, насколько оно абсурдно, Тина Канделаки растянула свою фигуру по горизонтали с помощью графических эффектов и максимально замедлила шаги.

Фанаты телеведущей посмеялись над ее ответом Ксении Собчак. Они оценили юмор знаменитости и похвалили ее за достойное поведение. "Собчак хотела уколоть,а получилось наоборот, вы классная!", "Искрометный юмор!", "Про Собчак прям в яблочко", – написали фанаты Тины Канделаки.

Автор: 20 сентября 2020, 08:38 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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