"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили

Лера Кудрявцева подготовилась к наступлению заморозков. Ведущая "Секрета на миллион" похвасталась новым модным образом и показала поклонникам интересную обновку – пальто из чистой овечьей шерсти.
В своем "Инстаграм" Лера Кудрявцева показала сразу два теплых наряда. Однако не все оценили ее вкус. Некоторые сравнили верхнюю одежду 49-летней блондинки с банным халатом.
"Если я такое одену в своем городе, то прохожие подумают, что я сбежала в халате из стационара"; "Немного банный халат напоминает", – отметили подписчики.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Лера Кудрявцева бросилась на помощь коллеге – звезде "Универа" Настасье Самбурской. Ведущая перевела ей на счет 30 тысяч рублей, чем очень порадовала поклонников, ведь не каждый способен так быстро и без лишних вопросов придти на помощь мало знакомому человеку.
В последнее время Лера судится с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. Она рассказывала, что уже выиграла первый суд. Скандал начался с того, что Кудрявцева устала терпеть оскорбления и унижения в свой адрес с его стороны.
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