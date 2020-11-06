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"Сбежала из стационара": Леру Кудрявцеву прилюдно унизили

Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева любит ярко и смело одеваться. За это она часто и подвергается критике. На этот раз ведущей досталось за необычное пальто.
прочитано 442 раза

Лера Кудрявцева подготовилась к наступлению заморозков. Ведущая "Секрета на миллион" похвасталась новым модным образом и показала поклонникам интересную обновку – пальто из чистой овечьей шерсти.

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Кудрявцева бросилась на помощь к умоляющей Самбурской

 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

В своем "Инстаграм" Лера Кудрявцева показала сразу два теплых наряда. Однако не все оценили ее вкус. Некоторые сравнили верхнюю одежду 49-летней блондинки с банным халатом.

"Если я такое одену в своем городе, то прохожие подумают, что я сбежала в халате из стационара"; "Немного банный халат напоминает", – отметили подписчики.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что Лера Кудрявцева бросилась на помощь коллеге – звезде "Универа" Настасье Самбурской. Ведущая перевела ей на счет 30 тысяч рублей, чем очень порадовала поклонников, ведь не каждый способен так быстро и без лишних вопросов придти на помощь мало знакомому человеку.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

В последнее время Лера судится с продюсером группы "Ласковый май" Андреем Разиным. Она рассказывала, что уже выиграла первый суд. Скандал начался с того, что Кудрявцева устала терпеть оскорбления и унижения в свой адрес с его стороны.

Автор: 6 ноября 2020, 13:28 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Звезды в умопомрачительных нарядах на Премии МУЗ-Тв

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Старая ,уже посыпвнная нафталином,перекроенная тетка Кудрявцева когда-нибудь перестанет пиариться .Тошнит от нее.
1

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