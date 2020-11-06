Ягудин и Тотьмянина показали интимный кадр

На этой неделе Татьяна Тотьмянина отметила 39-летие. По этому случаю семейство собралось в одном из столичных заведений. Компанию фигуристке составил не только супруг Алексей Ягудин, но и две дочери – 11-летняя Лиза и пятилетняя Мишель.
Накануне фигуристка поделилась в "Инстаграм" снимком с мужем. Татьяна уселась на колени Алексея и приобняла его за шею. Этим кадром Тотьмянина показала, насколько она близка с супругом. Под кадром она оставила эмодзи в виде сердца.
Пользователи Сети заметили, что спортсменка преобразилась. Она сделала короткую стрижку. При этом меняться до неузнаваемости Татьяна не стала, но, может, в следующий раз она примерит на себя образ брюнетки. "Как же приятно на вас смотреть", "Какая у вас классная прическа", – написали поклонники.
Напомним, недавно Тотьмянина покинула новый сезон шоу "Ледниковый период". Супруга Ягудина получила травму из-за партнера по проекту Вячеслава Чепурченко. Вероятно, актер уронил фигуристку. "Когда выходишь на лед с непрофессионалом, никогда не знаешь, чем может закончится тренировка", – отмечала Татьяна.
Популярные темы форума
Какую бы вы выбрали?
Вы за Байдена или за Трампа?
Кому на Руси жить хорошо?
Кто из знаменитостей красиво стареет?
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Порем своего сына.
Наказываю дочь ремнём.
Сколько лет вы планируете провести в браке?
дагестанцы ведут себя как звери
Инструктор по вождению предложил кекс