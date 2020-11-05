Сергей Зверев откровенно о безудержном сексе: Особенно сильно орал мужик сверху

Сергей Зверев считается одним из самых скандальных представителей отечественного шоу-бизнеса. Звездный стилист откровенно говорит на самые волнующие и провокационные темы. Например, он рассказал, как отправился в секс-тур в Таиланд.

Сергей Зверев признался, что по молодости мог встречаться сразу с несколькими женщинами (разумеется, они о существовании друг друга не подозревали). "Помню, однажды у меня было пять девчонок, в которых я был влюблен. Встречался сразу с тремя, но они об этом, конечно, не знали! В те времена я мог себе это позволить: дело молодое, сил полно!" – ударился в воспоминания Сергей Зверев.

Но со временем взгляд на свободные отношения и сексу без обязательств у гламурного парикмахера поменялся. Отправной точкой стало его путешествие в Таиланд. Стилист признался, что только пост-фактум узнал, что по горящей путевке отправился в секс-тур.

"У меня стены всю ночь ходуном ходили, а люстра, я думал, просто разрушится. Особенно сильно орал мужик сверху. Такое ощущение, что его жарил кто-то очень жестко. Всю ночь не сомкнул глаз. Как я дожил до утра, одному Богу известно. Я стал заложником секс-туристов!" – пожаловался звездный цирюльник.

Кстати, психологи утверждают, что в настоящее время секс без обязательств получил невероятное распространение, причем его практикуют не только мужчины, но и женщины. Однако Сергей Зверев категорически против этого. "Что такое секс без обязательств? Типа вы заранее договариваетесь, что будете заниматься сексом? Но при этом никаких обязательств? Мужикам это прямо счастье привалило", – высказал мнение именитый стилист.

Сергей Зверев убежден, что секс без обязательств никогда ни к чему хорошему не приводит. "Это грех большой. Вы аккуратнее с этим. За все потом придется отвечать", – резюмировал представитель отечественного шоу-бизнеса.