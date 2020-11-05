Осложнения: Дана Борисова о последствиях избиения дочери

На днях Дана Борисова сообщила, что ее единственная дочь Полина пострадала от руки собственного отца. Якобы тот решил провести воспитательную беседу при помощи ремня. А теперь подросток, по словам телеведущей, испытывает неприятные последствия.

Инцидент произошел еще в прошлую пятницу, но лишь сейчас Дана Борисова решила объявить о нем. Популярная телеведущая объяснила, что решилась на это лишь теперь потому, что дочь Полина сильно переживала, плакала, и они не могли ума приложить, что делать в этих обстоятельствах.

Но молчать более Дана Борисова не намерена. Гламурная блондинка рассказала своим подписчикам в популярной социальной сети, что у Полины своего рода осложнения после стычки с отцом, бизнесменом Максимом Аксеновым. По словам Даны, девочка-подросток теперь опасается сложностей в дальнейших отношениях с родителем. Да и просто боится, что отец порвет с ней все связи.

"Самое страшное, что, представляете, избиение произошло в пятницу и до сих пор такая огласка, но ни папа, ни дедушка с бабушкой ни разу ее не набрали, не спросили, как дела, не извинились. Просто чудовищная ситуация", – помимо всего прочего пожаловалась Дана Борисова поклонникам в "Инстаграм".

При этом, по словам популярной телеведущей, она и сама хотела поговорить с Максимом Аксеновым, чтобы прояснить ситуацию. Отметим, что бывшие влюбленные живут совсем рядом – порядка 15 минут пешком. Но встретиться с отцом своей дочери Дане Борисовой не удалось. У нее не оказалось пропуска на территорию, и охранник ее не пустил.

Напомним, что до недавнего времени дочь Полина жила именно с отцом. Какое-то время девочка находилась за границей. Теперь она живет в Москве и ходит в местную школу. Отношения с матерью у Полины тоже оставляли желать лучшего. Ей категорически не нравилось, что Дана Борисова выпивала и принимала наркотики. Сейчас же, по уверениям телеблондинки, ее пагубные привычки остались в прошлом, и мать с дочерью сумели найти общий язык.