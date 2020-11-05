Внешний вид новой жены Кончаловского ошарашил публику

Вместе с женой Кончаловский воспитывает трехлетнего сына Тимура. По словам самого кинорежиссера, он гордится семьей и всегда старается оказывать достаточное количество внимания своим родственникам.
36-летняя Мария Леонова стала самой обсуждаемой личностью в блоге российского актера. Ежедневно многочисленная аудитория не упускает возможности и напоминает Кончаловскому о существовании молоденькой возлюбленной.
Поговаривали, что Егор специально скрывал Марию. Ведь публика так любит сравнивать ее с экс-избранницей кинорежиссера. Похоже, что долгое молчание Кончаловского не смогло остановить комментаторов.
"Люба не хуже! Кажется, что ваша пассия похожа на Толкалину. Тоже блондинка, а глаза огромные. Одинаковых выбираете", – подметили поклонники.
Напомним, Егор Кончаловский долгое время жил с актрисой театра и кино. Любовь Толкалина родила прекрасную дочку Марию, но не смогла удержать любимого мужчину. Пара несколько раз расходилась. Как версии были многочисленные романтические отношения актрисы с партнерами по фильмам.
В 2017 году пара решила расстаться. Стоит отметить, что их союз так и не был узаконен. Удивительно, но мужчина даже не успел погрустить. Спустя несколько месяцев после громкого расставания с Толкалиной у него родился еще один наследник.
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