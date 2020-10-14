Кончаловский показал подросшего сына от молодой возлюбленной

Пара была вместе больше 10 лет, но до свадьбы так дело и не дошло. В итоге о том, что они больше не вместе, стало известно, когда в 2017 году у режиссера родился сын Тимур.
Ребенка Егору Кончаловскому подарила Мария Леонова, которая не связана с миром кино. Девушка работает юристом, и о ней почти ничего не известно. Знаменитость нечасто балует поклонников семейными кадрами, но в среду опубликовал снимок подросшего сына.
Мальчик сидит за кухонным с толом. Ребенок на что-то смотрит с удивлением. Егор Кончаловский лаконично подписал фотографию: "Сын!". Поклонники с восторгом приняли публикацию режиссера. Многие отметили, что Тимур невероятно похож на отца.
"Есть наши казахские черты лица! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Потешный такой пацаненок!! Копия папина!", "Славный, ребенок, порода чувствуется во всем, думаю и талантом его природа не обделила", "Похож на папу", – написали в комментариях.
Напомним, в начале осени Егор Кончаловский выдал замуж 19-летнюю дочь от Любови Толкалиной. Девушка отправилась под венец со своим возлюбленным, с которым они вместе уже около двух лет. Парень не связан с миром кино, он занимается программированием.
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