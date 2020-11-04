Джиган и Самойлова спускают на Мальдивах неприличную сумму

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова наслаждаются с детьми роскошной жизнью на Мальдивах. Популярная семья растрачивает на отдых баснословные деньги.

Артист и его жена не привыкли экономить на пляжных удовольствиях. Поэтому они вырвались из осенней Москвы к Индийскому океану, где царит вечное лето. Рэпер Джиган и Оксана Самойлова взяли с собой детей, чтобы отлично провести время всей семьей.

Окунуться в роскошь звездной компании помог элитный отель "Ayada Maldives" в южной части Мальдивских островов. Вокруг него находятся уникальные коралловые рифы. Отель имеет высокий уровень – пять звезд.

Рэпер Джиган и Оксана Самойлова поселились в двухэтажной вилле с отдельным бассейном около океана. За сутки проживания пара оплачивает около 400 тысяч рублей. За время всего курортного отпуска она потратит около семи миллионов рублей.

Неподалеку от звездного семейства отдыхает рэпер Тимати с матерью и дочерью Алисой. Артисты делают совместные снимки и приятно развлекаются в общей компании. В инстаграм-каналах Джигана и Тимати появляются интересные фото с Мальдив.

Напомним, что недавно вышел клип Тимати, Джигана и Егора Крида на песню "Rolls Royce". Союз трех музыкальных исполнителей стал удачным до такой степени, что трек занял первые строчки ведущих хит-парадов. Поклонники хип-хопа ждут от рэпера Джигана и его коллег новых композиций, которые станут хитами.