Родила от другого: родная дочь Петросяна уличила Брухунову во лжи

Общая дочь звезд российского шоу-бизнеса подключилась к юмористке. Девушка начала сомневаться в искренних чувствах новой пассии отца. По словам наследницы, Татьяна Брухунова не могла родить ребенка от престарелого комика.
Сама же Елена Степаненко не дает точных комментариев, но позволяет личному пиар-менеджеру высказываться по этому поводу. Представитель отметил, что Брухунова могла прибегнуть к ЭКО. Напомним, что уже не в первый раз всплывают слухи о биологическом отцовстве Петросяна.
"Не получалось, и вдруг – вот вам! Спрашивается, а от кого? Резонно засомневаться в отцовстве", – подметил помощник Степаненко.
Более того, старшая дочь комика настроена очень решительно: девушка требует проведения генетической экспертизы. Видимо, Викторина начала переживать о своем наследстве, которое теперь придется делить со сводным братом.
Поговаривают, что Евгений Петросян все-таки не мог зачать наследника. По словам близких друзей Викторины, к старости юморист накопил внушительное количество хронических заболеваний.
Не стоит забывать и о возрасте Петросяна. Несколько месяцев назад Евгений Ваганович отметил 75-й день рождения. Несмотря на активный образ жизни артиста, многочисленная аудитория ставит под сомнение его репродуктивные функции.
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