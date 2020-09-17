Мама Водонаевой произвела фурор: Как две сестры

Стоит отметить, что родительница блогера выглядит невероятно молодо. Обе одеты в одинаковые цветастые платья, туфли на каблуках. Образы завершают декоративные корсеты необычной формы.
После публикации ролика многие заявили, что теперь ясно, в кого Алена Водонаева такая статная. Также поклонники обратили внимание, что девушка невероятно похожа на маму чертами лица.
"Мама – эталон женственности (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Теперь понятно, в кого Вы такая красотка", "Алена, как вы с мамой похожи. Такие женственные, статные и красивые, очень приятно смотреть", "Ваша мама-моя мечта! Напоминает мне Мэрил Стрип", "Как две сестры, и похожи", – написали в комментариях.
Напомним, недавно Алена Водонаева нелицеприятно отозвалась о мужчинах, которые к 30 годам так ничего и не добились. Артистка призвала женщин не встречаться с такими людьми и не доверять им свою жизнь.
По словам блогера, она лично столкнулась с нахлебником – второй муж звезды оказался инфантильным мальчиком. Алена Водонаева пожаловалась, что за полтора года совместной жизни Алексей Малакеев ни разу не оплатил счета за квартиру и не купил в дом продуктов.
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