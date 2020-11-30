Пережившая предательство близкого человека Боня решилась на крайние меры

Виктория Боня несколько дней назад призналась, что пережила предательство со стороны мужчины. Многие подумали, что речь идет о Марате Сафине, с которым у блогера в последнее время были очень тесные отношения.

После ухода из шоу "Дом-2" девушка состоялась как телеведущая, а позднее начала развивать собственный блог в "Инстаграм". За жизнью звезды в социальной сети следят порядка семи миллионов пользователей.

Что стало причиной поступка, доподлинно неизвестно, но в минувшие выходные Виктория Боня пожаловалась на непростой период в жизни. Звезда собиралась отправиться в Дубай, чтобы отпраздновать свой 41-й день рождения, но близкий человек подвел телеведущую.

В личном блоге знаменитость написала гневное послание неизвестному обидчику. Она заявила, что ненавидит лживых и двуличных людей. По словам Виктории Бони, у нее пропало все уважение к мужчине, который ее предал. "Ты олень", – добавила блогер. Звезда заявила, что ее обманули.

Через несколько часов артистка пошла на крайние меры и удалила свою страницу в "Инстаграм". Поклонники тут же подумали, что Викторию Боню подвел Марат Сафин, который в последнее время стал часто являться в "Сторис" знаменитости. Некоторые даже приписывают паре роман, однако девушка опровергла эту информацию.

Ранее в интервью Виктория Боня отметила, что хочет встретить мужчину, с которым сможет провести всю жизнь. Артистка мечтает о крепкой семье и детях, но, видимо, пока желанию не суждено сбыться.