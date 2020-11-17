Показавшая синяк Боня всполошила народ

Ведущая Виктория Боня славится своими интересными романами и скандальными высказываниями. На этот раз она заинтриговала всех вопросом.

После расставания с бизнесменом Пьером Андюраном и юристом Алленом Джеффри Бейером Виктория предпочитает не распространяться о своей личной жизни. Боня хотела уехать жить в США, а затем в Англию, но не сложилось. В результате всех любовных неудач она оказалась снова в столице и проводит бьюти-марафоны.

На днях ведущая показала подписчикам синяк на груди и попросила их проголосовать: засос это или нет. Обсуждений было много, все они были бурными, но ответ оказался неинтересным.

Виктория Боня рассказала, что никакая страстная любовь здесь не замешена. Синяк появился в ходе массажа, который девушка очень рекомендует всем поклонникам.

Напомним, популярность к Виктории пришла во время участия в нашумевшем шоу "Дом-2". Тогда у нее был громкий роман со Степаном Меньщиковым. Впоследствии любовь обратилась судом: мужчина выложил снимок интимного процесса, упомянув, что на нем экс-возлюбленная. Боне якобы удалось доказать, что это не она, но многие ставят этот факт под сомнение. Позднее ведущая состояла в отношениях с бразильским футболистом "Спартака" Веллитоном, но свадьба так и не состоялась, он оказался женат. Следующей пассией стал сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит, от которого девушка родила дочь. Долго пара обещала порадовать поклонников свадебным торжеством, но в 2017 году развалилась. Последние два романа Виктории с иностранцами также закончились плачевно.