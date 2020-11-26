"Хочу крепкую семью и детей": Боня рассекретила информацию о романе с Сафиным

В 2017 году бывшая участница шоу "Дом-2" рассталась с сыном ирландского миллионера Алексом Смерфитом, а затем непродолжительное время состояла в отношениях с французским миллиардером. После расставания с Пьером Андюраном девушка не рассказывает о личной жизни.
Недавно Виктория Боня призналась, что устала от одиночества – сейчас у нее нет ни парня, ни любимого. Каково же было удивление поклонников, когда пару месяцев назад звезда показала в своем инстаграм-аккаунте несколько снимков с Маратом Сафиным. Пара гуляла по Монако, обнималась и мило беседовала.
В эфире шоу "Алена, блин!" Виктория Боня рассказала, как на самом деле складываются ее отношения с прославленным теннисистом. По словам экс-участницы "Дома-2", они знакомы давно, и спортсмен ведет очень закрытый образ жизни. Для девушки было шоком, когда она позвала Марата Сафина участвовать с ней в одном шоу, а он отказался.
Также звезда не понимает, как такой красивый и харизматичный мужчина еще не встретил свою единственную. Виктория Боня рассекретила информацию и об их отношениях: пока что они только дружеские.
Блогер рассказала, какого именно мужчину она видит рядом с собой. Девушка мечтает встретить человека, с которым сможет провести остаток жизни. Вика не против, если этот кто-то окажется из ее ближайшего окружения.
"Хочу крепкую семью и детей", – заявила Боня.
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