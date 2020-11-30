"Опять похудела!": Долина в обтягивающем платье шокировала преображением

Лина Миончинская трогательно поздравила звездную маму с Днем матери. Она написала в своем "Инстаграм" на английском языке. "Happy mothers day world (Со всемирным Днем матери – прим. ред.)" – отметила Лина.
Она опубликовала снимок, на котором 65-летняя Лариса Долина записывает новый трек. Певица предстала в платье-футляре цвета морской волны. На ее голове была пышная укладка. Поклонники заметили, что звезда очень изменилась и постройнела.
"Опять похудела Молодец", "Очень красивая", – отметили фолловеры.
Напомним, сейчас Лариса Долина принимает участие в новом проекте НТВ "Суперстар! Возвращение" в качестве члена жюри. В то же время она работает над репертуаром и готовит премьеру песни.
Ранее "Дни.ру" писали, что Лариса Долина похвалила участника проекта "Суперстар" Влада Сташевского. Он предстал в образе рокера и разбил гитару в конце песни.
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