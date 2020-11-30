Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала

Почти 20 лет о Сташевском ничего не было слышно. О нем ходили разные слухи. Поговаривали, что у него есть собственный бизнес по переработке химикатов, а также кипит семейная жизнь. Но о творчестве артист якобы давно позабыл.
Сейчас Влад Сташевский участвует в программе "Суперстар!" на канале "НТВ". В предыдущем эфире он вместе со Светланой Касьян исполнил свой старый хит "Я не буду тебя больше ждать". Песня понравилась многим, но публике хотелось чего-то более запоминающегося. Сейчас зрителя не удивишь просто хорошо исполненной песней. И артист решил "зажечь".
В новом выпуске программы звезды должны были выступить в непривычном для себя образе. Выступление Влада Сташевского оказалось крайне неожиданным и заставило всех ликовать.
Артист вышел на сцену в черном костюме и темных очках, представ в непривычном рокерском стиле. Яркий номер Сташевского дополнила горящая стойка микрофона. В финале выступления певец зрелищно разбил гитару.
Певица MARUV ранее назвала Влада Сташевского "классным", а Лариса Долина была удивлена, что он совершенно не изменился спустя столько лет.
Напомним, в эфире программы "Суперстар! Возвращение" на телеканале НТВ некогда популярные звезды 90-х годов выходят на сцену после долгого перерыва. Ведущими шоу стали Лолита и Вадим Такменев.
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