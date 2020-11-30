Влад Сташевский устроил погром в эфире федерального телеканала

Один из самых популярных исполнителей 2000-х Влад Сташевский пропал с радаров после 2010 года. Он ушел в бизнес и, казало, решил больше никогда не выступать. Однако его триумфальное возвращение на сцену поразило всех.

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